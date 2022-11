Déi ethiopesch Regierung an d'Tigray-Rebelle si sech iwwer e Waffestëllstand eens ginn.

Deemno solle béid Säite sech bei den Negociatiounen a Südafrika dorops gëeenegt hunn, d'Waffen direkt néierzeleeën. Déi Afrikanesch Unioun hat bei de Verhandlunge vermëttelt.

De Biergerkrich an der nërdlecher Provënz vun Ethiopien dauert lo ronn 2 Joer. D'Zuel vun den Doudesaffer läit Experten no am sechsstellege Beräich.