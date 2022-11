Den Nikolas Cruz gouf e Mëttwoch wéinst 17-fachem Mord vum Geriicht zu liewenslaangem Prisong ouni d'Méiglechkeet op eng fréizäiteg Entloossung verurteelt.

Véier an en halleft Joer nom Schoul-Amoklaf vu Parkland huet d'Riichterin am Bundesstaat Florida d'Urteel gesprach. Nieft der Verurteelung wéinst 17-fachem Mord, krut den Täter och eng liewenslaang Prisongsstrof wéinst de 17 Mënschen, déi hien zousätzlech beim Amoklaf blesséiert hat. Schonn am Oktober hat d'Jury sech géint d'Doudesstrof a fir eng liewenslaang Prisongsstrof ausgeschwat - eng Decisioun, déi bei den Hannerbliwwene vun den Doudesaffer op Onverständnis gestouss ass.

Éier d'Urteel e Mëttwoch gesprach gouf, hunn ënnert anerem d'Eltere vun den Affer an aner Familljemembere wärend den Auditiounen hir Trauer a Roserei géigeniwwer dem Nikolas Cruz zum Ausdrock bruecht. Eng Mamm, där hir 14 Joer jonk Duechter beim "Massaker" ëmkomm war, sot, "ech hoffen, datt d'Péng fir dat, wat Dir menger Famill ugedoen hutt, all Dag an Iech brennt an Iech traumatiséiert".

U Vältesdag 2018 hat den deemools 19 Jore alen Nikolas Cruz mat engem Gewier op Schüler a Léierpersonal vu senger fréierer Schoul geschoss. 14 Schüler an 3 Mataarbechter vun der Schoul si bei der Attack ëm d'Liewe komm, weider 17 Mënsche goufen dobäi blesséiert. Well den Täter sech direkt viru Geriicht schëlleg bekannt hat, goung et am Prozess nëmmen nach ëm d'Strofmooss.