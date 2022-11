No dräi weidere vu Südkorea gemellten nordkoreanesche Rakéitentester, hunn d'USA d'Weltcommunautéit zur Duerchsetzung vu Sanktiounen opgefuerdert.

Wéi déi südkoreanesch Arméi matdeelt, huet Nordkorea en Donneschdeg eng ballistesch Interkontinentalrakéit an zwou Kuerzstreckerakéite getest. Den Test vun der Interkontinentalrakéit ass dobäi wéi et schéngt feelgeschloen.

Op der südkoreanescher Insel Ulleongdo waren - wéi schonn e Mëttwoch - nees Sireenen ze héieren. Och d'Bevëlkerung am Norde vu Japan gouf gewarnt, dem japanesche Verdeedegungsministère no, ass awer keng Rakéit iwwer japaneschen Territoire geflunn.

De Spriecher vum US-amerikaneschen Ausseministère Ned Price huet erkläert, d'Rakéitentester wieren eng "eendeiteg Verletzung" vun de Resolutioune vum UN-Sécherheetsrot, déi d'Ofschéisse vun Interkontinentalrakéite verbidden. D'Tester géinge weisen, datt Nordkorea eng Menace fir "seng Noperen, d'Regioun, den internationale Fridden, d'Sécherheet an déi global Reegele fir d'Rëschtungskontroll" duerstellt.

Et wier wichteg, datt "all Staaten déi op Nordkorea bezu Sanktioune vum UN-Sécherheetsrot ëmsetzen", sou de Price weider. China a Russland hate fir d'Lescht am Mee Sanktioune géint Nordkorea am Sécherheetsrot verhënnert.

Schonn e Mëttwoch hat Nordkorea 23 Rakéiten ofgeschoss, vun deenen eng d'Mieresgrenz tëschent Nord- a Südkorea iwwerschratt huet an nëmme 57 Kilometer virum Festland am Mier ageschloen ass.

D'Rakéitentester sinn duerchgefouert ginn, wärend d'USA zesumme mat Südkorea dat bis ewell gréisst gemeinsaamt Loft-Manöver ofgehalen hunn, bei deem honnerte Kampffligeren am Asaz sinn.