Déi 27. Editioun vun der globaler Klima-Konferenz (COP) gëtt dëst Joer an Ägypten ofgehalen. Lëtzebuerg spill do eng wichteg Roll.

Ee mol d’Joer versammele sech Politiker, ONGen, Wëssenschaftler an Experten aus dem Privatsecteur op der internationaler COP-Konferenz, fir nei Klima-Ziler ze setzen. Déi 27. Editioun, déi vun e Sonndeg un a nach bis freides den 18. November an der ägyptescher Stad Sharm el-Sheikh ofgehale gëtt, rechent am Ganze mat ronn 45.000 Participanten aus 197 Staaten. Diskutéiert gëtt virun allem ronderëm d'Thema Finanzéierung. Dat well ënnert anerem d'Moossname fir de Klimaschutz an d'Ënnerstëtzung vun den Affer vu Klima-Katastrophen an Ëmwelt-Verstéiss am Fokus wäerte stoen.

Och eng Rei Lëtzebuerger wäerten un dëser internationaler Konferenz an Ägypten deelhuelen. Verschidde vun hinne spillen dobäi eng wichteg Roll. Mir hunn dëst Persoune kennegeléiert a ware bei de leschte Virbereedunge virum Depart dobäi.