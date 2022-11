Wéi all Joer am Wanter vermësche sech an der Regioun nees verschidden Ofgase vun Industrie, Verkéier an den ofgebrannte Felder mat der kaler Loft.

Dës Kombinatioun, déi iwwert Nei Delhi a villen Regiounen ronderëm an der Loft hänkt, ass gesondheetsschiedlech fir Mënsch an Déier. Experten no ass Loftverschmotzung Schold un dausende vun Doudesfäll an dëser Regioun. An awer géifen d'Autoritéiten näischt dogéint ënnerhuelen.

De gëftege "Smog-Cocktail" gouf dann fir dës Saison déi éischte Kéier nees en Donneschdeg de Moien observéiert. Iwwerwaachunge vun der Loftqualitéit no leien d'Wäerter vum renge Stëbs bei 558 pro Kublikmeter Loft an domadder 40 Mol esou héich, wéi den Dageshéichwäert, deen d'WHO ugëtt.

E Polizist, dee mat der AFP geschwat huet, huet uginn, datt dëst déi "schlëmmsten Zäit wier, fir sech dobaussen opzehalen". Beim Opstoe géif ee sech scho midd fillen an daagsiwwer hätt een dauernd "Tréinen an den Aen an e Krazen am Hals".