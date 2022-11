De fréiere pakistanesche Premierminister Imran Khan ass en Donneschdeg bei enger Demonstratioun ugeschoss ginn.

Wéi déi pakistanesch Noriichtechaîne ARY News mellt, soll de fréiere Premier dobäi um Bee blesséiert gi sinn. Hie soll de Berichter no awer an engem stabillen Zoustand sinn. De pakistanesche President Arif Alvi huet d'Attack op de fréiere Premier ee "schreckleche Mordversuch" genannt.

Der däitscher Dpa soten d'Secouristen, datt bei dem Virfall an der Provënz Punjab eng Persoun duerch Schëss ëm d'Liewe koum a siwen anerer blesséiert goufen. No der Dot koum et zu enger Massepanik, bei där nach emol Leit blesséiert goufen.

Iwwert den Täter ass den Ament nach näischt bekannt. Den Imran Khan war bis Abrëll Premierminister am Pakistan, bis hien duerch ee Mësstrauensvott ofgesat gouf. Zanterhier motivéiert hie seng Supporteren, reegelméisseg ze demonstréieren. Zanter leschtem Freideg war de Khan selwer mat derbäi an huet Neiwale gefuerdert.