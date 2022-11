Déi éischte Leit, déi bei der Etüd dobäi sinn, goufe scho mam neie Vaccin geimpft.

An der Phas-1-Etüd kréien 180 Participanten an den USA eng Dosis vum Vaccin, deen op mRNA-Technologie baséiert. D'Leit sinn am Alter tëscht 18 a 64 Joer.

Mat dësem neie Vaccin sollen d'Leit direkt géint déi zwou schwéier Erkrankunge vun den Otemweeër geschützt ginn. De Vaccin kombinéiert Aussoe vu béide Pharmaentreprisen no den Influenza-Impfstoff vu Pfizer mat der Impfung géint d'Corona-Omikron-Variante BA.4 a BA.5.

An der éischter Phas vun der Etüd gëtt de méigleche Vaccin op Sécherheet, wéi e verdroe gëtt an ob en eng Reaktioun vum Immunsystem ausléist, getest.