Den Alfons Schuhbeck war jo wéinst Steierhannerzéiung vun engem Geriicht zu dräi Joer an zwee Méint Prisong verurteelt ginn.

Géint dëst Urteel geet de Kach elo an Appell. "Den Alfons Schuhbeck steet zu senger Schold, wëll awer d'Strof op Basis vun der schrëftlecher Erklärung vum Urteel novollzéie kënnen", esou seng Affekoten. Dowéinst huet den 71 Joer ale Kach seng Affekoten och gefrot, fir en Donneschdeg, den Dag, wou d'Frist ofgelaf ass, an Appell géint d'Decisioun vum Landgeriicht München ze goen.

D'Geriicht huet da confirméiert, datt ee vun den Affekote vum Schuhbeck e Fax kritt hätt, mat all den Ënnerlagen, déi ee brauch, fir an Appell ze goen. "Sollten déi schrëftlech Erklärunge vum Geriicht droen, wäert ech meng Affekoten drëm bieden, fir den Appell zeréckzezéien" esou de Schuhbeck an enger Matdeelung.