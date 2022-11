Fir d'franséisch Autoritéit fir nuklear Sécherheet muss de Reakter 1 vun der Atomzentral zu Kättenuewen gefléckt ginn, éier e rëm a Betrib ka geholl ginn.

Wéi d'ASN an engem Communiqué en Donneschdeg den Owend schreift, geet et konkreet ëm zwou Néit, déi nei geschweesst muss ginn. Dat wéinst Korrosioun um Reseau vun de Réier.

Bei Kontrolle vum Stroumproduzent EDF, deen d'Atomzentral bedreift, konnten zwee gréisser Rëss vu 4,7 respektiv gutt 6 Milimeter constatéiert ginn. D'Resultater vun de Kontrolle goufe vun der franséischer Autoritéit fir nuklear Sécherheet ënnersicht, fir erauszefannen, ob de Reakter fir eng Dauer vun 8 Méint nees kéint ugemaach ginn.

Der ASN no ass dat net méiglech, bis déi concernéiert Plazen nei geschweesst goufen. Aner Néit, déi manner vu Korrosioun betraff sinn, missten net esou dréngend gefléckt ginn.

EDF hätt sech iwwerdeems verflicht, de ganze Reseau vu Réier beim nächste Stopp vum Reakter z'ersetzen. Dee wär fir dat anert Joer virgesinn. Wéini genee steet net am Communiqué.

Schreiwes vun der Autorité de sûreté nucléaire

Corrosion sous contrainte : l'ASN considère que deux soudures du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom doivent être réparées avant son redémarrage

Publié le 03/11/2022 à 17:43

Note d'information

Dans le cadre du traitement du phénomène de corrosion sous contrainte (CSC) affectant plusieurs de ses réacteurs, et conformément à la stratégie qu'elle a proposée, EDF a réalisé des contrôles sur les tuyauteries du système d'injection de sécurité du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom. Ces contrôles, réalisés à proximité des soudures susceptibles d'être les plus affectées, ont mis en évidence des indications[1] attribuables à de la fissuration par CSC. Deux d'entre elles présentent des dimensions significatives, avec des profondeurs maximales de 4,7 et 6,1 mm.

L'ASN a examiné, avec l'appui de l'IRSN, les éléments transmis par EDF visant à justifier le maintien en l'état de ces indications et le redémarrage du réacteur pour une durée de huit mois.

L'ASN considère que, compte tenu des incertitudes sur les mesures de caractérisation des défauts ainsi que sur les hypothèses et les méthodes retenues dans les calculs mécaniques, la tenue des tuyauteries affectées par ces deux indications n'est pas acquise. Les soudures concernées devront donc être réparées avant un redémarrage du réacteur.

L'ASN considère que les autres soudures, qui présentent des indications de plus faibles dimensions et dont la tenue mécanique a été justifiée, pourront être maintenues en l'état pour une durée limitée. EDF s'est engagée à remplacer l'ensemble des tronçons de tuyauteries du système d'injection de sécurité sensibles à la fissuration par CSC lors du prochain arrêt du réacteur, prévu en 2023.