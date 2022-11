Den däitsche Bundeskanzler ass zu Peking ukomm, wou hie fir d'éischt Rendez-vous mam President Xi huet, fir iwwer hir ekonomesch Relatiounen ze schwätzen.

Wéi de Bundeskanzler Olaf Scholz um Ufank vun der Entrevue mam chineesesche Staatschef betount, géinge China an Däitschland iwwer d'Méiglechkeete beroden, wéi d'ekonomesch Relatiounen tëscht béide Länner "weiderentwéckelt" kënne ginn. Doriwwer eraus géing och iwwer Theeme geschwat ginn, "an deene mir ënnerschiddlech Perspektive suivéieren" - "dat ass d'Zil vun engem Echange".

Den Olaf Scholz ass deen éischte westleche Regierungschef, deen de Xi Jinping besicht, zanterdeem dëse virun net grad zwou Wochen als Parteichef zréckgewielt gouf a seng Muecht esou nach méi vergréissert huet. Fir de chineesesche President dréit d'Visitt zu der "Vertrauensbildung" an dem Weiderentwéckele vun den däitsch-chineesesche Relatiounen "an der nächster Phas" bäi.

Am Moment ass d'Verhältnis tëscht béide Länner allerdéngs vun Differenze gepräägt, wéi d'chineesesch Ënnerstëtzung vu Russland trotz dem Krich an der Ukrain, d'Tensioune ronderëm den Taiwan an d'Situatioun vun de Mënscherechter. Ënnert anerem dowéinst ass d'Rees vum däitsche Bundeskanzler a China immens ëmstridden. Chineesesch Dissidenten an de Weltkongress vun de Uiguren haten esouguer gefuerdert, d'Rees misst annuléiert ginn. Viru sengem Depart sot de Scholz der Press, e "business as usual" wier net méiglech, well sech d'Politik vun der Volleksrepublik an de leschte Jore immens verännert huet. Sollt de Staat sech also net änneren, misst een anescht mat China ëmgoen. Trotzdeem betount den Olaf Scholz d'Wichtegkeet vum perséinlechen Echange mat der chineesescher Regierung.