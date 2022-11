De fréieren US-President sot, dass et "ganz, ganz, ganz probabel" wier, dass hien nach eng Kéier untriede wäert.

De fréieren US-President Donald Trump huet dat bis elo kloerst Zeeche ginn, dass hien 2024 nach eng Kéier als Kandidat bei den amerikanesche Presidentiellen untriede wäert.

Virun engem Public am Iowa huet hien deklaréiert, et wier "ganz, ganz, ganz probabel", datt hien et "nach eng Kéier wäert maachen".