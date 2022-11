"Eist Militär huet 180 nordkoreanesch Krichsfliger erfaasst", heescht et vun südkoreanescher Arméisspëtzt.

Als Reaktioun huet Südkorea 80 Kampfjets an Alarmbereetschaft gesat, datt si zu all Moment kënnen an den Asaz goen. Ënnert dësen Jets sinn och Fliger, déi schwéier vum Radar kënnen erfaasst ginn. Och déi Fliger, déi un der Militärübung zesumme mat den USA deelgeholl hunn, bleiwen an Alerte.

Déi nordkoreanesch Fliger goufen an der Géigend vu Pjöngjang mobiliséiert. Dat nërdlecht Korea hat an de leschten Deeg d'Spannungen an der Regioun mat ëmmer neie Rakéitentester weider opgeheizt. An der leschter Nuecht dunn huet Nordkorea iwwert d'Pufferzon am Mier tëscht béide Länner geschoss.