Sharm el Sheikh associéieren déi Meescht mat Vakanz um Roude Mier.

Vun e Sonndeg u kommen an der ägyptescher Stad d'Verhandlungsdelegatiounen aus bal 200 Länner fir d'Weltklimakonferenz COP27 zesummen. Am Fokus stinn dëst Joer besonnesch d'Klimaziler, déi nogebessert solle ginn a finanziell Entschiedegunge fir déi aarm Länner, di am meeschte vun den direkte Konsequenze betraff sinn. COP27 ass awer éischter eng Iwwergangskonferenz. D'Erwaardunge sinn net immens grouss.

Zejoert gouf zu Glasgow als grousse Succès gefeiert, datt d'Weltklimakonferenz, trotz enger Verwässerung op de leschte Stëppel, de weltwäiten Ausstig aus der Kuel besigelt huet. Och d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet sech doriwwer gefreet. An haut? Zanter dem Krich an der Ukrain goufe Kuelekraaftwierker nees héichgefuer fir de Gas, deen net méi aus Russland kënnt, ze kompenséieren an d'Stroumversuergung iwwert de Wanter ze garantéieren. Donieft gëtt op Flësseggas gebaut. National Klimaschutzziler goufen dëst Joer net nogebessert. Bis ewell ass onkloer wéi Russland an Ägypten optrëtt an d'Tensiounen tëscht den USA a China belaaschten zousätzlech. Och d'Efforte géint d'Ofholze vun de Bëscher ginn den Ablack nach laang net duer. Nawell gëtt vun alle Säite weider verséchert, et wéilt een an Europa notamment bis 2030 op d'mannst 55% CO2-Emissioune par Rapport zu 1990 aspueren. D'EU-Kommissioun appelléiert am Virfeld vun der COP un all déi Bedeelegt fir d'Engagementer vu Glasgow an dem Paräisser Klimaschutzaccord anzehalen, d'Äerderwiermung wa méiglech op annerhallwe Grad Celsius ze limitéieren.

Lëtzebuerg wëll sech dem Ëmweltministère no an Ägypten mat derfir asetzen, datt konkret Aktioune presentéiert ginn, wéi d'Äerderwiermung limitéiert ka ginn an datt d'Energiesécherheet net zu Laaschte vum Klimaschutz goe kann. D'Ministesch Joëlle Welfring reest déi lescht 4 Deeg op Sharm-el-Sheikh.

An Europa sinn d’Temperaturen duebel sou séier geklomme wéi soss an der Welt

De Grand-Duché ass duerch eng Delegatioun vun Experten wéi dem Klimafuerscher Andrew Ferrone vertrueden. Fir hie sinn d'Suittë vum Klimawiessel zu Lëtzebuerg elo scho visibel. D’Summerdeeg hu sech an de leschte 60 Joer verduebelt. Extreemnidderschléi hätten zougeholl. Am Wanter géif et méi, am Fréijoer géif et manner reenen. De Kimawiessel wier op alle Fall zu Lëtzebuerg ukomm, sou de Chefmeteorolog bei der Asta am Landwirtschaftsministère

Dem leschte Rapport vun der Weltorganisatioun fir Meteorologie an de Servicer fir de Klimawiessel vun der EU no sinn d'Temperaturen allgemeng an Europa an de leschten 30 Joer duebel sou séier geklomme wéi am Rescht vun der Welt. An zwar ëm 0,5 Grad Celsius pro Joerzéngt. Deen Trend dierft weidergoen an domadder Wiederextremer nach verstäerken. Dobäi muss ee soen, déi europäesch Regioun am ganze 50 Länner ëmfaasst, dorënner och Grönland an d'Hallschent vun der Arktis. D'Äis, wat hei schmëlzt bewierkt, datt de Mieresspigel nach méi séier klëmmt. D'Gletscher an den Alpen hunn tëscht 1997 an 2021 ronn 30 Meter un Déckt verluer.

Finanziell Entschiedegungen

Am Fokus vun den Diskussiounen op dëser COP an Afrika stinn och Finanzfroen, wéi den Ëmgang mat klimabedéngte Schied a Verloschter. D'Industrienatioune fäerten hei als Haaptemetteuren héich Reparatiounsfuerderunge vun den Entwécklungslänner. Donieft wëllen déi méi aarm Länner nach méi der Upassung un de Klimawiessel finanziell ënnerstëtzt ginn. Zousoen, déi an deem Kontext an der Vergaangenheet gemaach goufen, goufe bis elo net agehal. D'Mësstrauen ass deementspriechend grouss.