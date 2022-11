Viru 50 Joer goufen d’Afepouken fir d’éischte Kéier an dem deemolege Zaïre entdeckt.

D’Krankheet war heemesch an Zentralafrika, laang ier se an Europa an an den USA nogewise gouf. Mam Ënnerscheed, dass et am Kongo kaum Impfstoff gëtt. Iwwer 75.000 Patienten hu sech eleng dëst Joer an Afrika infizéiert. Iwwer 130 sinn der gestuerwen, bal alleguer an der Demokratescher Republik Kongo.

Dat klengt 6 Joer jonkt Angelika Lifafu huet Tréinen an den Aen an d’Lëpse geschwollen. Et gouf vu sengem Papp an eng Duerfklinik bruecht, fir dass no ëm gekuckt ka ginn. Vill Kanner hunn Afepouken an d’Dokteren an Infirmieren hu keen Zougank zum Vaccin oder anti-virale Medikamenter. Dat Eenzegt, wat bleift, ass d’Blosen op der Haut ze desinfizéieren, eng no där anerer ze pléischteren. Et ass keng Léisung an d’Kand huet Péng. Pro Forma ginn Echantillone geholl, déi meescht kommen ze spéit an engem Laboratoire un, dass se iwwerhaapt nach kënnen ausgewäert ginn. D’Donkelziffer vun de Fäll vun Afepouke läit wäit méi héich, wéi déi vun der WHO notéiert.

Litumbe Lifafu – Papp vum Angelika: Hatt gouf krank sou ronderëm de 6. oder 7. September. Fir d’éischt hat et iwwerall Entzündungen, um ganze Kierper. Duerno koum de Problem mat den Aen. Mir hu probéiert selwer duerno ze kucken, mee et gouf ëmmer schlëmmer. Duerfir si mer elo heihi komm, fir Hëllef ze kréien. Ech sot: “Komm mir huelen d’Kand an e Kanu a féieren et op déi aner Säit vum Floss an e Spidol.

Déi meescht Fäll kënnen net behandelt ginn an d’Krankheet hëlt hire Laf. Am beschte Fall bleiwe just Cicatricen. Patiente kënnen awer och blann ginn oder stierwen. Ganz dacks sinn d’Affer Kanner.

Negelesa Losambo – Papp an Trauer: Mir hunn ee Kand verluer duerch Afepouken. Ech wéilt een Appell riichten un d’Regierung, fir alles ze maachen, wat se kënnen, fir déi Krankheet an de Grëff ze kréien, dass net esouvill Leit musse stierwen an onsem Land. Si sollen ons Vaccine ginn an Traitementer, dass et net nach esou dacks geschitt.

Et ass och fir Hëllefsorganisatiounen an ONGen an der Demokratescher Republik Kongo net einfach d’Patienten iwwerhaapt z’erreechen. De Vaccin awer, deen Europa entsuergt, well en ofgelaf ass, erreecht se sécher ni.