Sou laang wéi nach ni gëtt am Iran den Ament géint de Mullah-Regimm protestéiert.

Den Ausléiser war den Doud vun der 22 Joer aler Fra Mahsa Amini Mëtt September, déi vun der sougenannter iranescher "Sittepolice" festgeholl gi war, well si hiert Kappduch net richteg ugehat soll hunn. Ma net nëmme jonk Frae ginn op d'Strooss. D'Protester am Iran, déi wieren awer stellvertriedend fir villes am Land, dat net sou richteg leeft. D'Sabrina Backes huet mat zwou Schwëstere geschwat, déi Famill a Frënn am Iran hunn, mä aus Sécherheetsgrënn anonym wëlle bleiwen.

Zënter der islamescher Revolutioun am Iran 1979 ass den Alldag am Land strengstens gereegelt. Dat gëllt zemools fir Fraen, déi villes just mam Accord vum Mann kënne maachen. Mä net nëmmen. Wie sech net un d'Reegelen hält, kritt mat der sougenannter Sittepolice ze dinn, wéi eng vun de jonke Fraen am RTL-Interview erzielt.

"Mäi Brudder, hie war eng Kéier mat eiser Cousine ënnerwee a si si matgeholl ginn. Du dierfs mol net rausgoen, wann s du ee Frënd hues an dir net bestuet sidd. Dir dierft net, dir musst verloobt sinn op d'mannst. Et ass dat, wat meng Cousine mir och viru puer Deeg gesot huet, mir haten einfach keng Jugend am Iran."

Géint déi Zoustänn ze protestéieren, erfuerdert awer vill Courage, well d'Demonstranten net wëssen, ob se net brutal ënnerdréckt ginn:

"Si erschéissen d'Leit an hiren Autoen. Si stiermen d'Haiser. Eiser Cousine hir zwou bescht Frëndinne si verhaft ginn. 12 Männer, grouss wéi ee Schaf, sot hatt, sinn an hiert Haus gestiermt fir si matzehuele well si demonstréiert hunn."

Dofir wier et wichteg, datt och Sanktioune kommen. Och den Appell vum däitschen Ausseministère, dass Leit mat däitscher oder duebeler Nationalitéit den Iran verloossen, begréissen d'Iranerinnen a fuerderen, aner Länner sollten dat selwecht maachen.

"Dofir ass et mat der Double Nationalité da sou kriddeleg, well se kidnappen zum Beispill dann ee Fransous an da setze se déi franséisch Regierung mat iergendwelleche komesche Saachen ënner Drock. Da solle se eppes Bestëmmtes maachen, fir erëm fräi ze kommen. Mee dat geschitt net, meeschtens gëtt deen aarme Mënsch higeriicht op déi eng oder aner Manéier. An dofir soll een dat vermeiden, dass dat ka passéieren."

Béid Schwëstere fannen et schlëmm, dass d'iranescht Vollek net ouni Angscht kéint op d'Strooss goen. Dobäi wéilte se awer just kämpfen, fir kënnen e méi fräit Liewen an engem méi fräie Land ze féieren.