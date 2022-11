Nodeems de fréiere pakistanesche Premier Imran Khan en Donneschdeg ugeschoss gouf, reprochéiert hien elo sengem Nofollger, dass dësen hien ëmbrénge wollt.

Den Imran Khan war en Donneschdeg wärend enger Demonstratioun, bei där hien a seng politesch Supporter Neiwale gefuerdert hunn, um Been ugeschoss ginn.Wéi et vun der Noriichtenagence AFP heescht, wier dee fréiere pakistanesche Premier nom Tëschefall an d'Spidol komm.

E Freideg huet den Imran Khan dann op d'Attack reagéiert. Wéi hien an engem Video-Message op Youtube behaapt, géif de Mian Sharif deen am Abrëll säi Successeur als pakistanesche Premier gouf, hannert der Attack stiechen. Hien hätt zesumme mam Inneminister Rana Sanaullah an engem héije Militärbeamte probéiert, den Imran Khan ëmzebréngen.