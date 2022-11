Ënnert den Doudegen wiere Kanner, heescht et vun Amnesty, an Dosende Blesséierter.

D'Mënscherechtsorganisatioun reprochéiert de Forces de l'ordre mat "schaarfer Munitioun" geschoss ze hunn. Och aner Mënscherechtsgruppen, déi am Ausland baséiert sinn, schwätze vun Doudegen a Blesséierten. Déi staatlech Noriichtenagence IRNA huet just gemellt, et wieren e puer Poliziste vun Demonstrante mat Steng attackéiert a blesséiert ginn.

Den Iran erlieft zanter méi wéi 6 Wochen déi gréisst Protestwell zanter Joren. Ausgeléist duerch den Dout vun enger jonker Fra no hirer Arrestatioun duerch déi sougenannte Sittepolice.