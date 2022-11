E Rettungsschëff vun der däitscher Organisatioun SOS Humanity mat 179 Migranten u Bord huet bal 2 Wochen op e sécheren Hafe gewaart.

Dem italieneschen Ausseminister Antonio Tajani no dierf d'Schëff soulaang zu Catania ankeren, bis d'Migrante vun Dokteren ënnersicht a versuergt goufen. Mannerjäreger, schwanger Fraen a Frae mat Kanner dierften u Land goen, grad wéi Leit, déi Féiwer hunn. All déi aner, déi dës Critèren net erfëllen, dierften d'Schëff allerdéngs net verloossen.

Den Ament waarde méi Rettungsschëffer am Mëttelmier mat méi wéi dausend Leit am Ganze u Bord, fir kënnen an e sécheren Hafen ze fueren, fir de Leit ze hëllefen.

Déi ultrariets nei Premierministesch Giorgia Meloni huet ugekënnegt, d'Awanderung aus Afrika ze blockéieren.