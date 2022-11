Dem südkoreanesche Militär no wieren op d'mannst véier Kuerzstreckerakéite gezielt ginn.

Nordkorea test aktuell an ongewéinlech héijer Frequenz Rakéiten. Dem diktatoresche Regimm no gëllen d'Tester als Reaktioun op gemeinsam Exercicer vun de südkoreaneschen an US-amerikaneschen Truppen.