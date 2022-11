Bei engem Feier an der Nuecht op e Samschdeg an enger beléifter Bar zu Kostroma sinn der Police no op d'mannst 15 Mënsche gestuerwen.

D'Feier war eréischt no 5 an eng hallef Stonne geläscht, mellt déi russesch Noriichtenagence a beruffe sech op lokal Autoritéiten. Ausgeléist gouf et wéi et schéngt duerch en alkoholiséierte Client mat enger Liichtpistoul. De Verdächtege gouf vun der Police festgeholl.

Wéi de lokale Rettungsservice mellt, ass d'Feier géint 2 Auer Lokalzäit an der beléifter Bar "Poligon" ausgebrach an huet sech séier am ganze Gebai ausgebreet. Eréischt um 7.30 Auer war de Brand komplett geläscht. Ronn 250 Mënschen konnte mat Zäiten a Sécherheet bruecht ginn, ma fir op d'mannst 15 Persoune war all Hëllef ze spéit.

De Verdächtegen hätt enger Fra an der Bar Blumme geschenkt, hätt dobäi déi ganzen Zäit eng Liichtpistoul an der Hand gehalen. Hie wier op d'Danzpist gaangen an hätt domat an d'Luucht geschoss.

Am Ganze ware 50 Pompjeeë an 20 Läschween néideg, fir d'Feier ze läschen, sou e Pompjee. Sengen Aussoen no war d'Lag wéinst der Gefor, dass d'Gebai an de Koup fält, immens schwiereg.