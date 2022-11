Iwwer 150 Leit si leschte Samschdeg an der südkoreanescher Haaptstad Seoul ëm d'Liewe komm, wéi op enger Halloweenparty eng Massepanik ausgebrach ass.

Iwwer 100.000 Leit waren op de Stroosse vum Quartier Itaewon versammelt, fir déi éischt Halloween-Feier zanter dem Ausbroch vun der Pandemie ze feieren. Spéider huet sech erausgestallt, datt deen Owend awer just eng 137 Polizisten am Asaz waren, well den Evenement net ugemellt war. Trotzdeem si bei der Police scho Stonne virun der Massepanik Noutriff eragaangen. Bal 6.500 Poliziste ware par conter an engem anere Stadvéierel, wou eng Demonstratioun mat ronn 25.000 Leit war.

D'Kritik un den Autoritéiten an un der Regierung gouf an der leschter Woch ëmmer méi haart. Bei der Gedenkfeier zu Seoul gouf ënnert anerem de Récktrëtt vum President Yoon Suk Yeol gefuerdert. D'Police an d'Regierung haten an de leschten Deeg Feeler agestanen, de President Yoon huet ëm Entschëllegung gebieden.