An den USA gouf et eng Serie vun Tornadoen, bei där op d'mannst eng Persoun ëm d'Liewe komm ass.

Den Autoritéiten no goufen e Freideg eng Rei Mënschen bei Stierm an den US-Bundesstaaten Oklahoma, Texas an Arkansas blesséiert. Am Norde vun Texas goufen dem Sheriff no eng 50 Haiser komplett respektiv zum Deel zerstéiert, wärend d'Tornadoen am Oklahoma massiv Iwwerschwemmungen ausgeléist hunn.

Heartbreaking images coming from the town of Powderly, TX after a #tornado damaged the community.



Local Police reported people trapped in their homes after it moved through.

An den USA kënnt et ëmmer nees zu Tornadoen. Iwwerduerchschnëttlech staark dovunner betraff sinn d'Staaten Kansas, Oklahoma an Texas, déi an de sougenannten "Great Plains" leien.