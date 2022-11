E Samschdeg hunn zu Lima am Peru dausenden Demonstranten d'Ofsetzung vum Staatschef Pedro Castillo gefuerdert.

"Ech sinn op dëse Marsch komm, fir dëse korrupte Mann lasszeginn. De Castillo muss goen, dofir ass dëse Marsch do, fir hien ze verdreiwen", sot eng Demonstrantin géigeniwwer der Noriichtenagence AFP.

Beim Protestzuch duerch den Zentrum vun der peruanescher Haaptstad huet d'Police och Tréinegas géint d'Castillo-Géigner agesat, fir se vum Parlament an dem Regierungspalais ewechzehalen. "Mir sinn hei stellvertriedend fir Millioune Peruaner. Peru kann et net méi erdroen. Mir stinn um Bord vum Ofgrond, wirtschaftlech stagnéiert alles", sot eng weider Demonstrantin. Och a weidere Stied uechter dat südamerikanescht Land gouf et Demonstratiounen.

"Si wäerte mech bis zum leschten Dag vu menger Amtszäit hunn, well mäi Vollek esou decidéiert huet", sot de Castillo iwwerdeems e Samschdeg am Regierungspalais.

De Castillo hat virun 13 Méint d'Amt vum President iwwerholl. Géint hie lafe mëttlerweil sechs Enquêtë wéinst Virwërf wéi Korruptioun, Bedeelegung un organiséiertem Verbriechen a Behënnerung vun der Justiz. Wärend seng Amtszäit, déi nach bis Juli 2026 geet, genéisst hien awer nach Immunitéit. Nawell ka géint hien enquêtéiert ginn.