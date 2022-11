Vun e Sonndeg u komme Vertrieder aus knapp 200 Länner zu Sharm-el-Sheik an Ägypten fir déi 27. Weltklimakonferenz zesummen.

Vertrieder aus knapp 200 Länner kommen vun haut un zu Scharm-el-Sheik an Ägypten fir déi 27. Weltklimakonferenz zesummen. D'COP27 steet am Schied vum Krich an der Ukrain, der aktueller Energiekris an ëmmer méi grousse geopoliteschen Tensiounen och tëscht den USA a China.

Déi international Weltlklimakonferenz an Ägypten gëllt als Iwwergangskonferenz, op där et engersäits soll drëm goen, fir d'Engagementer, déi zejoert zu Glasgow geholl goufen, méi konkret ze formuléieren. Anerersäits sti finanziell Entschiedegunge fir Klimaschied, notamment an aarme Länner, am Mëttelpunkt. Et hofft een, datt et op dëser COP an Afrika op deem Punkt zu Beweegung kënnt. 2009 haten d'Staaten allerdéngs schonn u sech d'Zouso ginn, fir bis 2020 100 Milliarden d'Joer fir Adaptatiounsmesurë géint de Klimawiessel auszeginn. Dat Verspriechen gouf awer net agehalen a belaascht déi aktuell Verhandlungen. Doriwwer eraus ginn déi aktuell finanziell Moyenen an den Ae vun den Entwécklungslänner souwisou nach net duer. D'Experte vun der Lëtzebuerger Delegatioun sinn zanter e Samschdeg um Roude Mier.

De Premier Xavier Bettel ass e Méindeg an en Dënschdeg an Ägypten. D'Ëmweltministesch Joëlle Welfring reest fir den Ofschloss vun der COP Enn nächster Woch dohinner.