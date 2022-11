Déi brittesch Regierung huet annoncéiert, datt se fir d'Kréinung vum brittesche Kinnek Charles III en zousätzlechen nationale Feierdag aféiert.

D'Leit sollen den 8. Mee d'nächst Joer fräikréien, zwee Deeg no der Kréinungszeremonie an der Westminster Abbey, fir datt "Familljen a Gemengen am ganze Land zesummekomme kënnen a feieren". Den Charles huet den 8. September nom Doud vu senger Mamm Elizabeth II d'Successioun vun der Queen iwwerholl. Et ass duerchaus normal, datt déi offiziell Kréinung eréischt Méint duerno ass wéinst der Trauerzäit an de Virbereedungen, déi sou eng opwänneg Zeremonie mat sech bréngt.