An Tansania ass de Sonndeg de Moien e Fliger op engem Linnevol an de Lake Victoria gefall, dat huet e Responsabele vun der Police am Tansania matgedeelt.

Et ass eng Maschinn vun der Fluchkompanie "Precision Air" an den Accident ass nëmmen honnert Meter vum Fluchhafen ewech geschitt. 26 Leit wiere bis ewell an d'Spidol bruecht ginn, heescht et. D'Rettungsaktioun ass awer nach am Gaang. Op Biller gesäit een, wéi de Fliger gréisstendeels ënner Waasser steet. Wéi et heescht, wieren d'Wiederverhältnisser schlecht gewiescht. Lokale Medien no waren eng 43 Passagéier u Bord.