Pénktlech zum Optakt vun der UN-Weltklimakonferenz COP27 zu Scharm el-Scheich huet d'Welt-Meteorologie-Organisatioun (WMO) en neie Rapport publizéiert.

Aus dem neie Rapport geet däitlech ervir, wéi dramatesch sech d'Welt an de leschte Jore verännert huet. Dem aktuellen Datestand no wier all eenzelt Joer an deene leschten aacht Joer méi waarm gewiescht, wéi all déi, déi jee virdrun registréiert goufen. En vue vum Klimawandel wier et u sech just nach eng Fro vun der Zäit, ier nach méi gliddeg Jore registréiert ginn.

The past 8 years are on track to be the 8th warmest. Extreme heatwaves, drought and devastating flooding affected millions and cost billions this year, and 2022 was disastrous for glacier melt. The negotiations at #COP27 must consider #StateOfClimate 🔗https://t.co/fXI9ebrl01 pic.twitter.com/cO6e1nB4Bv — World Meteorological Organization (@WMO) November 6, 2022

Nach sinn Donnéeë vun der WMO net komplett, well fir dat aktuellt Joer just virleefeg Daten do sinn. Wéi et ausgesäit dierft d'Joer 2022 allerdéngs dat fënneft- oder sechstwäermste Joer ginn, dat jee gemooss gouf. De letztendleche Calcul gëtt eréischt d'nächst Joer publizéiert.

Dem WMO-Rapport no huet sech d'Äerd zanter dem Enn vum 19. Joerhonnert schonn ëm ronn 1,15 Grad erhëtzt. Ronn d'Hallschent vun dëser Hausse huet sech an de leschten 30 Joer entwéckelt.