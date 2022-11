Zanter Jore gëtt Russland reprochéiert, sech an d'Walen an den USA anzemëschen. Elo huet e Vertraute vum Putin genee dat zouginn.

De Jewgeni Prigoschin, russesche Geschäftsmann a Chef vun der Söldnergrupp Wagner, huet am Online-Netzwierk VKontakte, dem russeschen Equivalent zu Facebook, geschriwwen, "mir hunn eis agemëscht, mir mëschen eis an a mir wäerten eis weider amëschen. Fundéiert, genee, chirurgesch an op eis eegen Aart a Weis, well mir wëssen, wéi et geet".

"Wärend eise prezisen Operatioune wäerte mir béid Nieren an d'Liewer op eng Kéier ewechmaachen", huet hie weider betount, ouni d'Äusserung z'erklären. D'Erklärung kënnt een Dag virun de Kongresswalen an den USA, bei deenen et ëm d'Sëtz am Representantenhaus, am Senat an ëm Gouverneurs-Poste geet.

De Prigoschin ass och als "Kach vum Putin" bekannt, well seng Cateringentreprise eng Partie Kontrakter mam Kreml hat. Eréischt viru kuerzem ass de russesche Geschäftsmann ëmmer méi an d'Ëffentlechkeet geroden. Dat ënnert anerem mat Kritik un der Krichsféierung vu verschidde russesche Genereel. Am September huet hien zouginn, de Grënner vum Söldnergrupp Wagner ze sinn, där virgeworf gëtt am Geheime fir Russland a Konfliktlänner wéi Syrien, der Ukrain an Afrika aktiv ze sinn. Russland huet dëst allerdéngs ëmmer bestridden an all Relatiounen zum Grupp dementéiert. De Jewgeni Prigoschin steet och op de Sanktiounslëschte vun der EU, Groussbritannien an den USA.

Dem 61 Joer ale Prigoschin gëtt iwwerdeem och reprochéiert, hannert enger "Troll-Fabrick" ze stoen, déi probéiert hat, d'US-Presidentewal am Joer 2016 ze manipuléieren. Am Juli dëst Joer huet den US-Ausseministère eng Belounung vu bis zu zéng Milliounen Dollar fir Informatiounen iwwert de Jewgeni Prigoschin am Zesummenhang mam presuméierten Amëschen an d'US-Walen ausgesat. Hien ass déi éischt Persoun, där esou Reprochë virgehäit ginn an déi dat och zougëtt.

Och aner westlech Länner reprochéieren dem Jewgeni Prigoschin, sech an hir Walen agemëscht ze hunn.