De Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen huet sech mat engem dréngenden Appell un déi international Communautéit geriicht.

Wann d'Mënschheet hir Kooperatioun an der Lutte géint de Klimawandel net verstäerkt, géif si hiert Iwwerliewen op d'Spill setzen. Dat sot den UN-Generalsekretär Antonio Guterres e Méindeg op der UN-Weltklima-Konferenz zu Scharm El-Scheich an Ägypten. Wéi hie sot, dierften de Krich an der Ukrain an d'Energie- an d'Ernierungskris, déi mat dësem zesummenhänken, net vun der globaler Erwiermung oflenken. Dës hätt eng vill méi grouss Envergure. De Klimawandel wier déi zentral Erausfuerderung vun dësem Joerhonnert.