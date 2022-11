Op der Klimakonferenz gëtt e Méindeg an Dënschdeg op héchstem Niveau diskutéiert, well d’Staats- a Regierungscheffe sëtzen aktuell an Ägypten zesummen.

An engems kritiséieren d’Vertrieder vun der Zivilgesellschaft, Ëmweltaktivisten a Mënscherechtsorganisatiounen, dass hiert Matsproocherecht ageschränkt gëtt.

De Vakanzeressort Sharm el-Sheik gläicht enger Festung, just iwwert de Loftwee oder laanscht Checkpoints kënnt een iwwerhaapt an d’Stad. Demonstratioune sinn op der COP just tëschent 10 a 17 Auer erlaabt an enger dofir designéierter Zon, ofgetrennt vum Site, an et muss ee 36 Stonne virdrun eng Akkreditéierung ufroen.

"Firwat si mir eigentlech hei?" Déi Fro stellt sech de jonken Ëmweltaktivist aus dem Uganda Nyombi Morris vun der ONG Earth Volunteers. Hien huet sech gefreet, datt d'COP an Afrika ass an hat och d'Hoffnung, fir bei den Negociatioune mat am Raum ze sinn, wat awer net erméiglecht gouf.

Dobäi kënnt d’Suerg virun Iwwerwaachung a Verhaftung. Mënscherechtsorganisatiounen no goufen an Ägypte bis ewell op d’mannst 138 Mënschen arbiträr festgeholl, well si zu Demonstratiounen dës Woch opgeruff hunn. Dës Zort Ënnerdréckung huet System.

Symbol dofir ass de Fall vum Alaa Abdel Fattah, wichtegen Acteur an der ägyptescher Revolutioun 2011, deen no 219 Deeg Hongerstreik am Prisong haut och opgehalen huet, Waasser ze drénken. Seng Schwëster Sanaa Seif ass e Méindeg de Moien zu Sharm el-Sheikh ukomm mam Zil, fir op hirem Brudder säi Fall opmierksam ze maachen an hien ze retten, well si sech Suergen ëm hire Brudder mécht.

Amnesty International huet d’ägyptesch Autoritéiten dréngend opgeruff, den Alaa Abdel Fattah fräizeloossen. Et géinge wéineg Stonne bleiwen, fir säi Liewen ze retten, seet d'Agnès Callamard. Well och wann et déi nächsten Deeg an Ägypten ëm Klimagerechetgeet geet, esou kann een déi net erreechen, wann d'Mënscherechter net akzeptéiert ginn, esou d'Generalsekretärin vun Amnesty International. Mënscherechtsorganisatiounen no ginn et méi wéi 60.000 politesch Prisonéier an Ägypten.