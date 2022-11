De Grond fir de Generalstreik si weiderhin Differenzen tëscht dem Patronat an de Gewerkschaften iwwert e staatleche Budget vun 900 Milliounen Euro.

Déi klengst Pensioune bei eise Nopere sollen opgewäert ginn, grad ewéi verschidde Familljen-Zoulagen. Derbäi komme gréisser Diskussioune ronderëm e Stäerke vun der Kafkraaft, wéinst der Energiekris an der héijer Inflatioun. Déi louch am September bei ganzer 12,3%, dem héchste Stand zanter 1975. Den ëffentlechen Transport dierft e Mëttwoch an der Belsch gréisstendeels Brooch leien, grad ewéi vill Betriber wuel zou bleiwen.