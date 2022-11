Dat mellt déi iranesch Noriichtenagence Isna a berifft sech dobäi op e Spriecher vun der Justiz.

Et wiere méi Geriichter, déi sech mat de Protester befaassen, esouwuel déi sougenannte Kriminal- wéi och d'Revolutiounsgeriichter. D'Verhandlunge wieren an der Majoritéit och ëffentlech, ma weider Detailer gouf et nach keng. Konservativ Hardliner am Parlament haten e Sonndeg nach haart Strofen, bis zur Doudesstrof, gefuerdert.

Mënscherechtler no goufen am Iran bis ewell bal 15.000 Leit am Kader vun den Demonstratioune verhaft.