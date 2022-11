E franséische Kardinol huet zouginn, dass hie sech viru Joerzéngten un engem deemools 14 Joer ale Meedche vergaangen hat.

Nodeems den 78 Joer ale franséische Kardinol Jean-Pierre Ricard an engem ëffentleche Schreiwes zouginn hat, dass hie sech viru 35 Joer un engem deemools 14 Joer ale Meedche vergaangen hat, huet déi franséisch Justiz eng Pre-Enquête an dëser Affär opgemaach.

Wéi déi zoustänneg Procureure Dominique Laurens en Dënschdeg den Owend zu Marseille sot, wier allerdéngs nach keng Plainte deposéiert ginn. Et wéilt een net nëmmen ermëttelen, ob eng Strofdot virleie géif, mee och, ob et weider Affer gouf.

Wéi et an engem Editorial vun der franséischer, kathoulescher Zeitung "La Croix" heescht, hätt dem Kardinol säi Geständnes an der kathoulescher Kierch a Frankräich fir Roserei an Trauer gesuergt. D'Diözes vu Marseille, an där de Ricard zum Zäitpunkt vum Mëssbrauch geschafft huet, huet méiglech weider Affer dozou opgeruff, sech ze mellen. De Fall vum Mëssbrauch vun deem deemools 14 Joer ale Meedche kéint am Zivilrecht iwwerdeems scho verjäert sinn. D'Frist fir e Prozess an d'Weeër ze leeden, läit bei 30 Joer.

Wéi et vun der Konferenz vun de franséische Bëscheef heescht, géifen a Frankräich antëscht 11 fréier Bëscheef am Viséier vun der Justiz stoen. An 8 Fäll géif et ëm de Reproche vu Mëssbrauch goen. Dräi Mol kréien déi betraffe Persoune virgehäit, Informatiounen iwwer e méigleche Mëssbrauch net weiderginn ze hunn.

De Ricard ass de véierte Member vum Gremium, dat fir d'Wiel vum Poopst zoustänneg ass, dee Mëssbrauch vun engem Mannerjärege reprochéiert kritt. Ausserdeem ass hien zënter 2002 Member vun der Kongregatioun, déi fir den Ëmgang mat de Mëssbrauchsfäll an der kathoulescher Kierch zoustänneg ass.