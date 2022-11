Dacks gouf se am Passé ugeschnidden, dëst Joer stinn d'Entschiedegunge fir aktuell Klimaschied an Entwécklungslänner ganz uewen um Agenda vun der COP27.

Zanter Jore fuerderen ONGe weltwäit Kompensatioune fir déi deels katastrophal an déidlech Schied, déi duerch de Wandel vum Klima verursaacht ginn. Riets geet vun engem "loss and damage"-Finanz-Fong.

D'Iddie vun engem Klima-Kompensatiouns-Fong fir Entwécklungslänner steet scho méi laang am Raum. E Programm, mat deem d'Opbauaarbechten no Klimaschied a méi aarme Länner besser ofgeséchert sinn an eng Erneierbarrnergie-Transitioun assistéiert.

"D‘Inclusioun vun dësem Sujet weist Solidaritéit an Empathie mat den Affer, déi am meeschte ënnert de klimaprovozéierte Katastroph leiden,” esou de Sameh Shoukry als President vun der COP27.

Kuckt een op déi historesch Emissiounen, déi d‘Länner zanter dem Ufank vun der industrieller Revolutioun ausgestouss hunn, leien d'USA, China, Indien, Russland an Däitschland ganz uewen am Ranking. Mä och de Grand-Duché spillt eng gréisser Roll, esou Lëtzebuerger Aktiviste vum ASTM, der Action Solidarité Tiers Monde. “Vun 2030 u misst Lëtzebuerg pro Joer 320 Milliounen Euro bezuelen, fir "Loss and Damages" ze bezuelen. Keen erwaart, datt Lëtzebuerg elo Muer seet, dat gëtt Muer bezuelt. Mir erwaarde eis, datt Lëtzebuerg sech hannert dëse Mechanismus stellt a mam gudde Beispill virgeet", seet de Cédric Reichel.

D‘Stëmme vun den äermste Länner sinn hei op der Konferenz immens haart. Se hätten am Mannsten zum Klimawandel bäigedroen, missten d‘Käschte vun de Schied awer dacks eleng bewältegen. Déi proposéiert 170 Milliounen aus Däitschland ginn hei bei wäitem net duer. Ze dacks géifen d’Katastrophen aus dem Passé, sief et op de Philippinnen oder am Pakistan no e puer Deeg vergiess ginn an esou och d’Käschte déi mat duerch d’Klima-Zerstéierung opkomm sinn, esou den ASTM.

D‘Klima-Schied kéinten an den Entwécklungslänner vum Joer 2030 ons iwwer 300 Milliarden Euro kaschten. Et gëllt also weider Industrie-Staaten an Ägypten mat u Bord ze kréien, esou eng Rëtsch ONGen.