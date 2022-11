D'Stëmme vun de Midterm elections sinn nach net all ausgezielt. E klore Gewënner ze nennen, ass zu dësem Zäitpunkt net méiglech.

Mat Spannung gëtt op d'Resultater vun den Tëschewalen an den USA gewaart, bei deene sech indirekt d'politesch Zukunft vum President Biden a sengem Virgänger Trump wäert decidéieren. Am Senat ass d'Course ëm eng Rei Bundesstaaten nach oppen. Hei goufe 35 vun 100 Plazen nei gewielt. Vun insgesamt 100 Sëtzer ginn dem aktuelle Stand no 48 Sëtzer un d'Demokraten a 47 un d'Republikaner. Am Kongress ginn den Ament 170 Sëtzer un d'Demokraten, 193 Sëtzer wiere fir d'Republikaner. Fir eng Majoritéit sinn 218 Sëtzer néideg.

Ëm 7 Auer eiser Zäit mécht de leschte Walbüro an Alaska zou. Da ginn éischt offiziell Héichrechnungen erwaart, ewéi d'Sëtzverdeelung an den zwou Kummere vum Kongress zu Washington wäert ausgesinn. Fir d'Majoritéitsverhältnisser ze kippen, missten d'Republikaner nëmmen ee Sëtz am Senat a fënnef am Representantenhaus bäikréien.

Et stoungen och eng Partie Gouverneursposten zum Vott. A Florida gouf de Ron De Santis erëmgewielt, e potentielle Presidentschaftskandidat fir d'Republikaner. Hie gëtt vu villen als méigleche Konkurrent fir den Trump gehandelt. Zu Michigan gesäit et aus, wéi wann déi Demokratesch Gretchen Whitmer an hirem Gouverneursposten dierft bleiwen.

Gutt ugefaangen haten d'Midterm elections fir d'Demokraten. Obwuel verschiddener eng sougenannten "Red Wave" ("rout Well") fir d'Republikaner virausgesot haten, ass et hinnen US-Medien no net gelongen, d'Senatssëtzer fir d'Bundesstaate Colorado, Connecticut an New Hamphire ze gewannen. Déi wären néideg gewiescht, fir am Senat d'Kontroll zeréckzekréien.

Am Bundesstaat Pennsylvania, engem vun de schwéier ëmkämpften "Swing states", déi bei de Presidentschaftswale besonnesch schwéier an d'Gewiicht falen, war bis 6 Auer MEZ nach onentscheet. Den Demokrat John Fetterman huet d'Rennen awer am Laf vun der Stonn gemaach an huet domat de Republikanesche Kandidat Mehmet Oz ausgestach.

Am Bundesstaat Georgia kéint iwwerdeems eng Stéchwal néideg ginn. Well ee Kandidat vun de Libertäre souwuel dem demokrateschen, wéi och dem republikanesche Kandidat zwee Prozentpunkter ewechgeholl huet, leie si fir den Ament allen zwee ënner 50 Prozent. Eng Stéchwal wier deen Ament fir de 6. Dezember, sollt sech d'Resultat confirméieren.

Och an de Staaten Arizona an Nevada leien d'Kandidate fir den Ament nach ganz no beieneen. Am Arizona hat d'Auszielung bei de leschte Presidentschaftswalen 2020 direkt e puer Deeg laang gedauert.

D'Midterm elections ginn ëmmer an der Hallschent vun der Amtszäit vum President ofgehalen. An dëse Wale gëtt ënnert anerem d'Sëtzverdeelung am Senat an am Representantenhaus nei bestëmmt.

Ee grousst Thema an dëse Midterm elections ass awer och d'Recht op Ofdreiwung, dat dëst Joer vum staark republikanesch besate Supreme Court a sengem Grondsaz gekippt gouf. Eng Rei Bundesstaaten, wéi zum Beispill Kalifornien a Michigan, hunn dowéinst um Dënschdeg och driwwer ofgestëmmt, dëst Recht op Bundesniveau explizitt ze schützen.

Éischt Reaktioun vum Minister Jean Asselborn

Op der RTL-Antenn huet den Ausseminister Jean Asselborn e Mëttwoch de Moien eng éischt Aschätzung zu de Resultater vun den US-Tëschewalen ofginn.

De Jean Asselborn zu de Midterm elections

Wichteg wier, datt et kee Wieler-Tsunami gouf fir d'Republikaner vum Donald Trump. Trotzdeem kéint een och ouni definitiv Resultat elo scho sécher soen: De President Biden wäert et schwéier kréien, fir seng Politik ëmzesetzen.

De fréiere President Trump géif déi offiziell Wiel vum Joe Biden zum US-President net acceptéieren an hätt d'Attack op de Kapitol zu Washington ugestëppelt.

Domadder géif den Trump demokratesch Institutiounen ugräifen. D'Republikaner wiere leider keng konservativ Partei méi, mee eng extremistesch.

Wa si an enger oder zwou vun de Chamberen am Kongress d'Soe kréien, dann da géif erëm eng Blockage-Politik an den USA gemaach ginn, wat ganz negativ Konsequenzen a Beräicher wéi Klima- a wéi Aussepolitik hätt. Dat wier geféierlech fir d'USA an fir déi ganz Welt.

