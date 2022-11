De Streik huet Repercussiounen op den Zuch- a Fluchtrafic, dat mat enger ganzer Partie Annulatiounen.

Méiglecherweis concernéiert Passagéier solle sech am Virfeld informéieren. Och den ëffentlechen Transport an d'Post sinn zou, grad wéi Schoulen a vill Entreprisen. Och bei der Police an an de Spideeler schaffen eng Rei Servicer net.

Der gréisster Belscher Gewerkschaft CSC no fueren an der Haaptstad Bréissel an an der Wallonie zwee Drëttel vun de private Spideeler hire Betrib op e Minimum zeréck. D'Urgencë bleiwen awer op.

D'Gewerkschafte fuerdere Lounerhéijunge wéinst der Rekord-Inflatioun. De Grond fir de Generalstreik si weiderhin Differenzen tëscht dem Patronat an de Gewerkschaften iwwert e staatleche Budget vun 900 Milliounen Euro.