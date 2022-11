Déi amerikanesch Profi-Basketspillerin Brittney Griner war am August a Russland wéinst Drogeschmuggel zu 9 Joer Prisong verurteelt ginn.

Wéi der 32 Joer aler Fra hir Affekoten e Mëttwoch matdeelen, ass d'Brittney Griner aus engem Prisong an eng russesch Strofkolonie verluecht ginn. Wou genee si sech den Ament ophält a wou hiert letztendlecht Zil ass, wéisste si awer net. Den Affekoten no verschécken déi russesch Autoritéite Benoriichtegungen iwwer d'Mouvementer vu Prisonéier normalerweis per Post, esou datt nei Informatiounen dacks eréischt mat ronn zwou Woche Verspéidung ukommen. D'Brittney Griner, déi an hirer Karriär schonn zwou olympesch Goldmedaile gewonnen huet, ass Enn Oktober mat enger Demande op en Appellsprozess gescheitert.

Um 17 Februar war déi jonk Texanerin, déi zanter hirem Outing am Joer 2013 an den USA als LGBTQ-Ikon ugesi gëtt, um Fluchhafe Moskau-Scheremetjewo mat Kartusche vun E-Zigaretten, wou Haschischueleg dra war, a Russland agereest a gouf doropshi festgeholl.

Zanterhier probéieren d'USA, d'Sportlerin nees fräi ze kréien. Dat ass awer ënnert anerem virum Hannergrond vum Krich an der Ukrain schwéier. Medieberichter no Lafe Gespréicher, d'Brittney Griner zesumme mam US-Zaldot Paul Whelan géint de berüchtegte russesche Waffenhändler Viktor Bout anzetauschen, deen an den USA zu 25 Joer Prisong verurteelt gi war.