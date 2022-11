An der italieenescher Regioun Marche am Zentrum vum Land koum et e Mëttwoch de Moien zu engem schwéieren Äerdbiewen.

D'europäesch Äerdbiewenagence EMSC huet matgedeelt, datt d'Biewen eng Stäerkt vu 5,7 hat an an enger Déift vun zéng Kilometer gemooss gouf. Den Epizentrum war an der Adria, net wäit vun der Stad Ancona.

Ma net just an der Regioun Marche, mä och a groussen Deeler vun Zentralitalien war d'Äerdbiewen ze spieren. Op dat éischt a stäerkst Biewe gouf et och eng Rëtsch Nobiewe vun de Stäerkte 4; 3,6 an 2,4.

Sëllege Mënsche sinn aus Angscht, hiert Haus kéint astierzen, op d'Strooss gelaf. An der Géigend vun Ancona gouf den Zuchverkéier gestoppt, fir d'Gleiser op Schied ze préiwen. Zu Pesaro a Seniagallia goufen d'Schoulen zougemaach, fir d'Sécherheet vun de Gebaier z'iwwerpréiwen.

Et ass iwwerdeems Rieds vu Blesséierten, e geneeë Bilan ass awer nach net gewosst.