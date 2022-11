Ënner anerem zu Arel, Libramont oder Bréissel hu Geschäftsleit a Privatleit bei eisen Nopere géint déi héich Energiekäschte protestéiert.

An der Areler Haaptgeschäftsstrooss hunn déi eng Butteker wéinst dem Streik zou, anerer op. D'Suitte vun der Pandemie wieren nach net richteg verdaut an elo géifen déi héich Energiekäschten e Lach an d'Keess schloen, wéi eis e Bäcker vun Arel erkläert. Donieft wieren d'Hëllefen, wann et der da ginn, esou niddreg, datt een net dovunner liewe kéint.

Och d'Privatleit kréien d'Kris voll ze spieren. D'Kafkraaft geet erof an d'Mënschen zu Arel, mä sécher net nëmmen do, hunn d'Nues voll. Hei an do goufen et e Mëttwoch Streikpiqueten an der belscher Stad, net wäit ewech vun der Lëtzebuerger Grenz. D'Gewerkschafte bei eisen Nopere fuerdere Lounerhéijunge wéinst der Inflatioun. Zu Libramont an ënner anerem zu Arel waren och Membere vum OGBL hir belsch Kolleegen ënnerstëtze komm.

Net just zu Arel: An der ganzer Belsch gouf gestreikt

Generalstreik an der Belsch / Korrespondenz Gilles MANCINI

Et war ugekënnegt ginn an et sollt dann och esou kommen: E Mëttwoch gouf et an der Belsch e Generalstreik, dee vun den dräi grousse Gewerkschafte matgedroe gouf. Uechtert dat ganzt Land goufen et Protestaktiounen, fir géint d'Inflatioun an d'Hausse vun den Energiepräisser ze manifestéieren.

Wat sinn d'Revendicatiounen, déi vun de Leit gefuerdert ginn, a wei huet de Streik d'Land kompaktéiert?

Ënner anerem waren d'Butteker, den ëffentlechen Transport, de Fluchverkéier limitéiert an och am Spidolssecteur gouf gestreikt. Am Fluchverkéier goufen deemno ronn d'Hallschent vun de geplangte Flich annuléiert an den ëffentlechen Transport ass nëmme limitéiert gefuer.

Fir d'Leit, déi dem Opruff zum nationale Streik nokoumen, ass et kloer, dass et an der aktueller Kris wichteg ass, un déi sozial Schwaach ze denken.

Fir d'Union syndicale des étudiants, déi sech aus Solidaritéit zu de Gewerkschafte mat um Streik bedeelegt, gëllt et, dass d'Politik hir Fuerderungen ëmsetzt. "Nous ce que nous revendiquons, c’est une baisse et un blocage des prix de l'énergie et des loyers, une nationalisation du secteur de l'énergie aux mains du public, une augmentation des salaires et une revalorisation du secteur public, une taxe des grandes entreprises qui font des profits sur notre pauvreté, un salaire étudiant pour lutter contre la précarité étudiante et la fin de la sous-traitance."



Fir verschidde Studenten ass et mëttlerweil schwiereg, sech den aktuell ganz héije Präisser unzepassen. "J'ai un job étudiant et ce job étudiant m'a empêché de repasser mes examens de seconde session parce que je devais faire le choix entre travailler pour subvenir mes besoins ou étudier pour réussir mon année. Et en fait le choix a été vite fait et du coup j'ai raté mon année. J'hésite à cumuler un deuxième job étudiant pour pouvoir payer un loyer."



Et besteet also eng reell Gefor, dass en Deel vun de Leit hei an der Belsch weider an d’'inanziell Prekaritéit ofrëtscht an et sinn dës Ursaachen, déi d'Leit zum nationale Streik motivéiert hunn. Elo bleift ofzewaarden, ob d'Politik reagéiert oder ob dëse Streik keng Suitte wäert kréien.