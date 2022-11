Nordkorea soll op en Neits eng ballistesch Rakéit getest hunn.

Wéi dat südkoreanescht Militär e Mëttwoch matgedeelt huet, hätt een eng nordkoreanesch Kuerzstreckerakéit detektéiert. Dës wier aus der Provënz Pyongan, am Süde vun Nordkorea, an Direktioun Oste geschoss ginn an no ronn 290 Kilometer am Mier ageschloen.

Dat südkoreanescht Militär huet donieft Reschter vun enger Rakéit, déi een aus dem Mier gehuewen hätt, presentéiert. Dës sollen elo ënnersicht ginn.