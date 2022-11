De Bistum Tréier steet finanziell mam Réck widder der Mauer. Zënter 2013 gi rout Zuele geschriwwen. Dofir goufen elo drastesch Spuermesuren decidéiert.

Ëmmer méi Leit dréinen der däitscher Kierch de Réck. Eleng am Bistum Tréier sinn d'lescht Joer knapp 18.600 Katholicken ausgetrueden. Dobäi stierwen och nach méi Leit, wéi der gedeeft ginn. Zejoert louch deen demographesche Minus bei ronn 15.000 Persounen. Ënnert dem Stréch ass d'Tréierer Kierchegemeinschaft 2021 ëm knapp 2,5 Prozent geschrumpft. Dës Statistike krazen net nëmmen um Houfert vun der Kierch, mä si schloe sech och ganz konkret op hire Budget néier.

Wien austrëtt oder souwisou net gedeeft ass, bezilt nämlech an Däitschland keng Kierchesteier. Den Tréierer Generalvikar rechent vir, dass d'Steierrecettë fir säi Bistum bis 2035 ëm een Drëttel zeréckgoe wäerten. Dofir muss elo gespuert ginn. De Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg explizéiert, dass Paschtéier, déi a Pensioun ginn, net méi ersat ginn. Hir Zuel wäert sech bis 2025 ëm 40 bis 50 Prozent reduzéieren. Eleng dat spuert 25 Milliounen Euro.

Mä wann et bis 2035 nëmmen nach hallef esouvill Paschtéier gëtt, musse Poren zesummegeluecht ginn. A ville Kierche riskéiert ganz einfach d'Luucht auszegoen. Iwwer 1.800 Kierchen a Kapelle ginn et nach am Bistum Tréier. Wann de Bistum sech wéi geplangt deelweis aus der Finanzéierung zeréckzitt, wäert een Drëttel dovunner net méi ze hale sinn.

"Et ass duerchaus e realisteschen Zenario", reagéiert de Generalvikar op d'Fro, op effektiv een Drëttel vun de Kierche warscheinlech entweit muss ginn. Och bei sozialen Déngschtleeschtungen, wéi Crèchen oder Liewensberodungen, muss gespuert ginn, och wann de roude Bic hei méi douce ugesat soll ginn.

Alles an allem feelen iwwert déi nächst 13 Joer 137 Milliounen am Budget vum Bistum Tréier. "Et deet wéi, wann een ee stabillen Niveau opgi muss. Mä mir mussen et maachen, fir iwwert d'Ronnen ze kommen", seet den Ulrich Graf von Plettenberg. Nach sinn d'Reaktiounen am Bistum verhalen, esou de Generalvikar weider. Déi meescht Reklamatioune ginn et, well elo scho vill Paschtéier net méi ersat ginn. D'Bistumsleedung denkt dowéinst haart doriwwer no, hei ëmmer méi op Benevollen ze setzen.