No de Midterms an den USA gëtt weiderhin op Resultater aus en eenzele Bundesstaate gewaart.

Et ass nach ze fréi, fir ze soen, wéi eng Partei d'Kontroll iwwert de Senat kréie wäert, ma bis ewell hunn d'Republikaner 49 Sëtz, wärend d'Demokraten der 48 hunn. Zwar hunn d'Demokrate bis ewell als eenzeg ee Sëtz bäigewonnen, ma hinne feelen awer zwee weider Sëtz, fir d'Kontroll ze garantéieren. Doriwwer eraus gëtt de Sëtz am Bundesstaat Georgia eréischt de 6. Dezember decidéiert. Duerch Retarde bei der Bréifwal an enke Resultater dierft et nach e bëssen dauere bis hei eng Decisioun gefall ass.

Am Representantenhaus kéint et nach Deeg daueren, bis sech e kloert Bild zeechent, well d'Stëmmen a Staate wéi Kalifornien, Oregon, Nevada an Arizona nach ausgezielt musse ginn. Also nach gutt 35 Sëtz, déi decisiv wäerte sinn. D'Demokrate leien aktuell bei der Auszielung a 24 Staate vir, wärend d'Republikaner an 11 anere féieren. Allerdéngs mussen d'Republikaner nëmmen nach 9 Sëtz gewannen, fir déi 218 Sëtz z'erreechen, déi fir d'Kontroll vum Representantenhaus néideg sinn, den Demokrate feelen nach 27 Sëtz fir op 218 ze kommen.

Den US-President Joe Biden huet e Mëttwoch vun engem gudden Dag fir d'Demokratie an den USA geschwat, nodeems seng Demokrate besser ofgeschnidden hunn, wéi erwaart. Esou konnt eng grouss Victoire vun de Republikaner evitéiert ginn.