Wéinst engem Sträit ëm méi héich Paien an der aktuell héijer Inflatioun gëtt en Donneschdeg bei der franséischer Eisebunn an der Paräisser Metro gestreikt.

Duerch de Streik a Frankräich falen en Donneschdeg sëllege Metroen a Busser aus. Ënnert anerem siwe Metro-Linne goufe komplett gespaart, siwe weiderer sollten nëmme wärend dem Beruffstrafic fueren, wéi de Verkéiersverband RATP matdeelt. Dowéinst rifft d'Federatioun dozou op, en Donneschdeg, wa méiglech, vun doheem aus ze schaffen.

Eréischt am Oktober hat e Streik a Raffinerien a Pëtrolsdepoten zu engem Manktem u Pëtrol a villen Deeler vu Frankräich gefouert. De leschte Mount louch d'Inflatioun an eisem Nopeschland bei ronn 6 Prozent.

An der Belsch gouf et e Mëttwoch aus änleche Grënn e Generalstreik, deen de Gewerkschaften no e grousse Succès war. Am Land wier d'Aarbecht niddergeluecht ginn an et hätt een der Politik an dem Patronat gewisen, dass ee mat hinne misst verhandelen.

Och a Groussbritannien an a Griicheland gouf wéinst der Präisdeierecht, respektiv dem Kafkraaftverloscht, d'Aarbecht deels niddergeluecht.