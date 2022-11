Am August ass zu Dortmund ee 16 Joer ale Jong vun der Police mat enger Maschinnepistoul erschoss ginn. Elo gëtt et éischt Indicen zu den Ëmstänn.

Et gëtt éischt Detailer zu dem Doud vun engem 16 Joer ale jonke Bouf, deen am Summer an engem Policeasaz ëm d'Liewe koum.De Jugendlechen aus dem Senegal soll am Haff vun enger Hëllefsariichtung fir jonk Leit domat gedréit hunn, sech selwer mat engem Messer ze suicidéieren. Hie war am Abrëll 2022 als Flüchtling an Däitschland ukomm a gouf wéinst enger traumatescher Belastungsstéierung an enger depressiver Episod a Behandlung.

D'Police huet fir d'éischt mat Pefferspray an du mat engem Taser probéiert, de jonke Mann ausser Gefecht ze setzen. Kuerz drop si Schëss aus enger Maschinnepistoul gefall, an de jonke Mann louch dout um Buedem.

Wéi elo aus enger Audio-Opnam ervir geet, louchen tëscht dem "éischten héierbaren Tasergeräisch" an de fënnef Schëss aus der Maschinnepistoul allerdéngs just 0,717 Sekonnen. Dëst gouf an engem Rapport vum "Rechtsausschuss" vum Landtag festgehalen.

Den Audio vum Asaz ass erhale bliwwen, well een Zeien den Noutruff vun der Police ugeruff hat an an der Leitung bliwwen ass. Esou konnten d'Ofleef vun deem Dag op d'mannst deelweis erhale bleiwen. Dat däitscht Bundeskriminalamt, dat d'Opnam analyséiert huet, huet allerdéngs festgestallt, datt am Audio keng "verwäertbar Sproochgeräischer" vun de Polizisten ze héiere wieren.

D'Handye vun de bedeelegte Poliziste goufen antëscht och analyséiert. Dem Ministère no géif et awer keng Indice ginn, datt sech d'Beamten no dem déidlechen Asaz iwwer hir Aussoen ofgeschwat hätten. Déi bedeelegt Poliziste sollen awer zwee Deeg nom Asaz zu enger "Déngschtbespriechung ënner Bedeelegung vum Policepresident" zesummekomm sinn.

Géint d'Beamten gëtt wéinst Kierperverletzung mat déidleche Suitten am Amt ermëttelt, genee esou wéi zu "Anstiftung" oder der Bäihëllef.