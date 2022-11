Wéi de Parquet zu Paräis en Donneschdeg matgedeelt huet, ass de verdächtege Paschtouer an Untersuchungshaft.

Den Äerzbëschof vu Rennes, de Pierre d'Ornellas, huet de Mëssbrauch-Virfall confirméiert an erkläert, mat der Justiz zesummenzeschaffen. Roum gouf och a Kenntnis gesat.

De Paschtouer, deen Ufank 50 soll sinn, hätt de 15 Joer ale Jong, wéi et aus Ermëttlerkreesser heescht, iwwer eng Partnersich-App kenne geléiert. Si hätte sech zu Paräis getraff. An engem Hotelszëmmer hätt de Geeschtlechen dem Jugendlechen Droge ginn an hien duerno vergewaltegt.

Dem Jong wier duerch d'Droge schlecht ginn an hien huet Frënn kontaktéiert. Si hu hire Kolleeg mat Hëllef vun der Geolokalisatioun um Handy fonnt an de Rettungsdéngscht alarméiert. De Paschtouer huet spéider um Policebüro erkläert, hien hätt net gewosst, dass et sech ëm e Mannerjärege géing handelen. Op der App "Gindr" hat de Jong effektiv e falschen Alter uginn.

Et ass e jéngste vun enger ganzer Serie presuméierte Mëssbrauchsfäll an der kathoulescher Kierch a Frankräich, nodeems sech de Kardinol Jean-Pierre Ricard iwwerraschend selwer gestallt hat. Hien hat sech d'lescht Woch bekannt, viru gutt 3 Joerzéngten en deemools 14 Joer aalt Meedche mëssbraucht ze hunn. D'Pre-Enquête leeft.

Enger Schätzung vum leschte Joer vun der franséischer Ënnersichungskommissioun no goufen a Frankräich zanter 1950 eng 330.000 Mannerjäreger vu Geeschtlechen oder Mataarbechter vu kathouleschen Ariichtunge sexuell mëssbraucht ginn.