Am US-Bundesstaat Arizona mussen och zwee Deeg no der Parlamentswal nach ëmmer ronn 600.000 Bulletinen ausgezielt ginn.

Dat ass ronn ee Véierel vun alle Stëmmen, déi ofgi goufen. Deemno ass och nach net decidéiert, wien dee wichtege Sëtz am Senat kritt. Den Demokrat Kelly hat zwar e Virsprong vu ronn 5 Prozentpunkten, ma well nach esou vill Stëmmen net ausgezielt sinn, ass et nach ëmmer ze fréi, fir e Gewënner festzehalen. Dass d'Ausziele vu Bulletinen esou laang dauert, ass zanter Joren e Problem an Arizona, wou de Gros vun de Leit per Bréifwal ofstëmmen.