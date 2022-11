Zu Bréissel ass en Donneschdeg den Owend e Polizist gestuerwen, wou hie vun engem Mann am Quartier Shaerbeek mat engem Messer attackéiert gouf.

Ee weidere Beamte gouf blesséiert, wou hien am Asaz an der Géigend vun der Gare du Nord intervenéiert ass. De presuméierten Täter war scho méi fréi am Dag op engem anere Kommissariat an engem anere Quartier an huet och do d'Poliziste menacéiert. Hie wéilt en Attentat op d'Beamte maachen.

Verschiddene Medien no hätt de Mann "Allah Akbar" geruff. D'Beamten hunn no der Attack op den Täter geschoss. Dee wier doduerch "ausser Gefecht" gesat ginn, wéi d'Noriichtenagence "Belga" schreift, a koum blesséiert an d'Spidol. Medieberichter no gouf den Ugräifer um Bauch an un de Been getraff.

De Parquet enquêtéiert elo géint de Mann, ënnert anerem mat Verdacht op Terrorismus.