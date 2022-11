Lëtzebuerg ass bei deene Länner derbäi, déi Migrante vum Rettungsboot Ocean Viking ophuelen.

D'Schëff konnt en Donneschdeg no dräi Wochen zu Toulon a Frankräich am Hafen uleeën, nodeems d'Italiener et net eragelooss hunn. Déi Fräiwëlleg u Bord hate virdrun 230 Migranten aus dem Mëttelmier gerett. Dorënner och 57 Kanner.

Zwee Drëttel vun de Leit u Bord sollen net a Frankräich bleiwen, mee ginn op am ganzen néng Länner verdeelt, dorënner wéi gesot och Lëtzebuerg. Den Ausseminister Jean Asselborn huet dëst RTL géigeniwwer e Freideg de Moie confirméiert, ouni awer eng Zuel ze nennen.

Dem franséischen Inneministère no wëll Däitschland eng 80 Mënschen ophuelen. Och Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Litauen, Malta a Portugal huele Leit op.

Frankräich huet ugekënnegt, dass den italienesche Refus, fir d'Mënschen opzehuelen, Repercussiounen op d'Relatioun tëscht béide Länner wäert hunn. De franséischen Inneminister Gérald Darmanin huet déi nei, riets Regierung an Italien schaarf dofir kritiséiert, der Ocean Viking d'Diere verspaart ze hunn, obwuel dat Maritimt Recht si dozou verflicht hätt: "Italien war onheemlech onmënschlech."