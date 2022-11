Notamment gëtt d'Quarantän fir Leit, déi vu baussen kommen, gëtt vun 10 op 8 Deeg reduzéiert.

Passagéier mussen 48 Stonne virun hirem Fluch a China och just nach een negative Corona-Test virleeën an net méi zwee wéi bis elo. Dat asiatescht Land huet awer nach ëmmer eng immens strikt Null-Covidpolitik mat Lockdownen, Massentester, strenge Kontrollen an Zwangsquarantänen.

An de vergaangene Méint duerften a ganze Stied d'Leit net méi virun d'Hausdier. Zu Shanghai goufen Enn Oktober d'Visiteure vum Disney-Park do festgehalen, well et eng Rei Covid-Fäll ginn hat. Fir aus dem Resort nees eraus ze dierfen, misste si dräi Deeg noeneen negativ getest ginn.

Fir e Freideg hunn d'Santésautoritéite méi wéi 10.500 nei Coronafäll gemellt, wat fir China ongewéinlech vill ass.