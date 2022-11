Zanter knapp 3 Wochen ass de Rishi Sunak brittesche Premier, dat an Zäiten, déi net einfach sinn. Och déi lescht Deeg war politescht Gespier gefuerdert.

Korrespondenz vu London - Sophie Britz

En Donneschdeg hat den neie Premier Rishi Sunak eng Entrevue mat der schottescher Premierministesch Nicola Sturgeon. Dëst war dat éischt direkt Treffen tëscht deenen zwee Politiker, no engem kuerzen Uruff de 25. Oktober, nodeems de Sunak als Premier vum Kinnek genannt ginn ass. D’Gespréich soll ëm déi aktuell héich Präisdeierecht gedréint hunn an awer och ëm e weidere schotteschen Onofhängegkeetsreferendum, dee fir den Oktober d'nächst Joer geplangt ass.

Béid Premieren hunn sech fir géigesäitege Respekt ausgeschwat, zemools wat hir politesch Usiichten ugeet. Dëst ass villverspriechend, virun allem wann een zréckdenkt un d’Virgängerin vum Sunak, d'Liz Truss, déi d’Nicola Sturgeon nach als eng Persoun duergestallt hat, déi ze vill ëm Opmierksamkeet kämpft an een se am beschten ignoréiere misst.

Sollt de Rishi Sunak allerdéngs net awëllegen an den zweete Vott fir en Onofhängegkeetsreferendum net accordéieren, wier de UK Supreme Court gefuerdert, also dat héchste Geriicht a Groussbritannien, fir ze tranchéieren, ob dat Schottescht Parlament deen néidege legale Pouvoir hätt, de Vott, och ouni Accord vu London, ofzehalen.

Enn der Woch ass de brittesche Regierungschef dann och am Kader vum sougenannte British-Irish Council mat sengem ireschen Homolog Michael Martin zesummekomm. De Rishi Sunak ass domat den éischte Premier zanter dem Gordon Brown 2007, dee bei dësem Sommet derbäi ass. Symbolesch ass dëst e wichtegt Zeechen. England an Irland hunn nämlech eng ganz Rei Problemer ze klären, zum Beispill hir Handelsbezéiungen nom Brexit. Dem konservative brittesche Premier geet et drëms, déi vereenzelt Natioune beieneen ze bréngen an d’Relatiounen tëschent den Regierungen vu Groussbritannien an Irland, souwuel wéi d’Administratiounen a Schottland, Wales an Nordirland ze verbesseren.